Двойные стандарты по-французски: Париж поддерживает армянский сепаратизм, одновременно преследуя корсиканцев

Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты "Lagazetteaz.fr", учрежденной АМИ Trend во Франции, опубликовал в газете статью, в котором говорится о том, что в то время как Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе, арестовывает корсиканцев, которые выступают с аналогичными требованиями, передает Day.Az.

По мнению журналиста, Франция нашла новый повод для критики Азербайджана - последние события в Лачинском коридоре.

"Этот коридор, соединяющий Армению с Карабахом, находится на территории суверенного Азербайджанского государства. Российские миротворцы занимают позиции в регионе с момента окончания 44-дневной войны в ноябре 2020 года.

Сообщается, что по этому коридору, помимо продуктов, предназначенных для армянского населения, оставшегося в Карабахе, перевозится оружие и техника для незаконной эксплуатации армянами полезных ископаемых. К ним относятся золотой рудник и медно-молибденовое месторождение. В данный момент азербайджанские экологи проводят акции протеста на Лачинской дороге.

Эти действия встречаются предвзятой критикой со стороны Франции, которая обвиняет Азербайджан в лишении Ханкенди основного пути снабжения.

Забавно, что голос этих французских критиков слышен во время арестов корсиканских активистов за независимость в Париже по обвинению в терроризме, а армянские парамилитарные группы выступают как борцы за свободу", - подчеркнул Брюн.

Автор отмечает, что если объектом всеобщего внимания становятся около 20 000 карабахских армян, то как можно отказывать в требовании независимости от Парижа 400 000 корсиканцам?

"На самом деле, как сказал Араик Арутюнян, количество армян, оставшихся в Карабахе, не больше, чем в количество корсиканцев. Французская сторона, чтобы подчеркнуть суть вопроса, говорит о 100 тысяч армянах в Карабахе, что скорее всего, является устаревшей цифрой, относящейся к последней советской переписи 1989 года, которая в то время соответствовала общей численности населения Карабаха, включая армян и азербайджанцев. Однако с тех пор произошло много событий, в том числе насильственное изгнание из региона карабахских азербайджанцев, численность которых в то время составляла около 40 000 человек. Кроме того, произошла массовая эмиграция карабахских армян в поисках лучшей жизни в России или в других местах.

Выходит, есть хорошие и плохие активисты и сепаратисты, борющиеся за независимость. Корсиканцы явно "нехорошие". Так кто придет на помощь корсиканцам, которые выступают за независимость, чтобы взять на себя роль, которую Франция предлагает сыграть в Карабахе?",- говорится в статье.