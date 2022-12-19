Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева

В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 50-летию со дня рождения полковника-лейтенанта структуры специальных операций Эльшада Гулиева, героически погибшего в ходе антитеррористической операции, проведенной 6 апреля 2012 года в Гяндже.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в пресс-службе СГБ.

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