https://news.day.az/politics/1520870.html Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева - ФОТО
Почтена память офицера спецназа Эльшада Гулиева - ФОТО
В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 50-летию со дня рождения полковника-лейтенанта структуры специальных операций Эльшада Гулиева, героически погибшего в ходе антитеррористической операции, проведенной 6 апреля 2012 года в Гяндже.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в пресс-службе СГБ.
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