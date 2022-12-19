Еще один нахлебник армянской диаспоры РФ угрожает Азербайджану

Автор: Зульфугар Ибрагимов

История с увольнением из МГИМО провокатора и хама Михаила Александрова стала серьезным ударом по армянскому лобби России. Лоббисты немного снизили градус изливаемой на Баку ненависти и слегка приутихли. Если полетела такая фигура (хотя, если присмотреться, фигуры как таковой и нет), то что говорить каким-то мелким сошкам?

Но все еще остаются "бравые" ребята, вроде солдафона Константина Сивкова. Он как помешанный солдафон-психопат из американских боевиков уже не первый год грозит и грозит Азербайджану. Сегодня забавно вспоминать его комментарии времен Второй карабахской войны, его маниакальные высказывания в наш адрес, нередко появляющиеся в армянских и российских СМИ. У Сивкова есть должность - заместитель президента Академии ракетных и артиллерийских наук РФ. Оказывается, есть и такая наука и такие академики.

Как академик ракетных наук, Сивков на днях дал интервью армянскому изданию, в котором своеобразно подошел к происходящему уже неделю на Лачинской дороге. С тем самым выражением лица, выдающего психопата, он утверждает, что как только Россия закончит дела в Украине, она займется Азербайджаном. То есть армянским заказчикам придется немного подождать - до лета, после этого "разговор с Азербайджаном будет идти в несколько другом контексте". Когда закроют украинский фронт, разберутся и с Азербайджаном. Тот, по его версии, действует, дескать, с подачи Турции и США, и как только завершится (с победой, разумеется) украинская кампания, нам с вами мало не покажется. "Российское руководство и российская Россия этого не забудут", - заключил Сивков.

Ну, слава богу, что только "российская Россия", а не Россия в целом...

Сивков давно и активно выставляет Азербайджан врагом России. Основное содержание его ответов на вопросы о нашей стране сводится к следующему. Цитируем: "Азербайджан активно способствует распространению турецкого влияния в Закавказье и Центральной Азии, т.е. в регион, который Кремль считает зоной своего исключительного влияния. Эксперт добавил, что на территории соседней республики уже вскоре может появиться турецкая, а значит и натовская военная база, что также может считаться угрозой внешней безопасности РФ".

Уволят Сивкова или нет, это не важно. К сожалению, в "российской России" достаточно тех, кто встанет в строй на освободившееся место.

Азербайджан до того привык ко всякого рода угрозам, что они лишь обостряют у нас чувство юмора. Эти угрозы демонстрируют бессилие угрожающей стороны, и когда всевозможные сивковы, милоновы, александровы озвучивают подобные идеи, они должны понимать, в какую нелепую ситуацию ставят свою собственную страну. Идеи "наказать", "показать", "разбомбить" набили оскомину. Ну ладно, сейчас война в Украине, а до нее у "российской России", как называет Сивков определенную часть российского общества, которую представляют такие, как он и Александров, было достаточно возможностей "наказать" Баку. Но она почему-то этого не сделала? Товарищ Сивков не пытался ответить себе на этот вопрос?

Сам Сивков не военный, он просто эксперт, который может нести любую чушь. Солдафон он не по роду деятельности, а по сути. А Академия ракетных наук это просто некоммерческая НПО, к армии отношения не имеющая. Будь он военным и находись он сейчас на том самом тысячекилометровом украинском фронте, он бы понял, насколько несерьезны его обещания армянам завершить все летом и заняться, наконец, Азербайджаном. Фактически он обманул армян. Как обманывал их и во время 44-дневной войны, и после нее. И не просто обманул, но и разочаровал. Им то нужна военная помощь против Азербайджана сейчас, а не летом, когда уже все закончится, как всегда, не в армянских интересах.

Если отвечать Сивкову в его манере, то можно было бы сказать: Азербайджанская армия сама способна кому надо и что надо показать, если потребуется. А так, российским интересам ситуация на Лачинской дороге ничем не грозит. Она абсолютно безопасна с точки зрения физической угрозы для российских военнослужащих. Самое большее, что они могут получить - это простуду. Но держава может потерять лицо в качестве миротворца, что, в принципе, уже происходит, причем, болтуны вроде академика по ракетам активно способствуют этому процессу.

Что можно посоветовать Константину Сивкову? Расслабиться и глубоко подышать. Говорят, это помогает.