Акиф Меликов: Спасибо за все, Господин Президент!

Автор: Акиф Меликов, Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Сегодня Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполняется 61 год. Считается, что это возраст политической зрелости. Но каждый случай индивидуален, и глава нашего государства являет собой уникальный пример личности, достигшей политической зрелости гораздо раньше срока, привычного для аналитиков, политологов, журналистов и писателей, которые еще посвятят гению Ильхаму Алиеву не один фундаментальный труд.

Я же вспоминаю осень 2003 года. Первая победа Ильхама Алиева на президентских выборах. Азербайджан в тот год и Азербайджан нынешний - два совершенно разных, по сути, государства. Тогда наша страна только начинала свой путь к будущим великим победам. Было множество сил как внутри страны, так и за ее пределами, которые мечтали видеть Азербайджан совсем иным - зависимым, слабым, легко управляемым и смирившимся навсегда с потерей своих земель.

Противостоять планам сил, имеющих огромное влияние и возможности, сложно любому политику в любой стране мира. А ведь Ильхаму Алиеву тогда было всего 42 года! Но именно тогда он проявил себя как величайший политический деятель, прекрасно знающий, что, когда и как нужно делать. Политическая зрелость, как демонстрирует его пример, это не паспортные данные, а симбиоз мудрости, смелости, ответственности, патриотизма.

"Я верю в счастливое будущее Азербайджана. Уверен, что наша страна и впредь будет развиваться и укрепляться. Наша страна станет современным государством. Для того, чтобы добиться всего этого, в Азербайджане многое необходимо сделать", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей первой инаугурационной речи в 2003 году. Он еще тогда знал, как можно и нужно добиваться всех поставленных целей, какими бы они амбициозными и труднодостижимыми не казались на первый взгляд.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев умеет заглянуть далеко за горизонт, он способен выстраивать государственную политику так, чтобы ее результаты были максимально успешными для страны. Это не только уберегает от ошибок, но и закладывает основы для уверенного государственного строительства на годы вперед. Констатировать эту данность гораздо легче, чем реализовать все то, что планировалось настоящим гроссмейстером мировой политики Ильхамом Алиевым.

Но в том и состоит его гениальность и уникальность! Он не просто блестящий стратег и тактик. Он тот, кто невозможное сделал возможным. Он принес азербайджанскому народу величайшую Победу. Достигнутую, вопреки планам мирового армянства и странам, которые им исторически покровительствовали и продолжают покровительствовать. Венцом, высшей точкой победоносного шествия азербайджанской армии было освобождение великой Шуши.

Я на всю оставшуюся жизнь запомню слова, произнесенные в тот исторический день великим полководцем и политическим деятелем, Президентом Азербайджана и Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. "Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день - может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни. Ты свободна, родная Шуша! Мы вернулись, родная Шуша! Мы возродим тебя, родная Шуша! Шуша наша! Карабах наш! Карабах - Азербайджан!", - сказал тогда Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Это были слова политического деятеля мирового масштаба, который одержал великую Победу в освободительной Отечественной войне. Он сделал Азербайджан политическим, экономическим и военным лидером всего региона Южного Кавказа. Он создал основы для будущего процветания нашей Родины. Он достиг всего этого не благодаря, а вопреки существующей мировой конъюнктуре.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выполнил свою историческую миссию, став Президентом-Освободителем Карабаха. И он продолжает добиваться новых побед в статусе Президента-Созидателя нового, стремительно развивающегося Азербайджана. И великая Шуша возрождается, поражая темпами восстановительных работ весь мир. Возрождается весь освобожденный Карабах!

Азербайджан ныне называют бесспорным региональным лидером, играющим существенную роль в мировых процессах. Наша страна превратилась в настоящего спасителя Европы от энергетического кризиса. Азербайджан является первой страной на пространстве СНГ, которая при поддержке 155 стран была избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН. Кроме того, в 2019 году единогласным решением 120 стран Азербайджан был избран на председательство в Движении неприсоединения. И в этом статусе наша страна проявила себя более чем успешно. В итоге, срок нашего председательства был продлен еще на год, мы будем председательствовать до конца следующего года. А ведь помимо этого Азербайджан, освободивший свои земли от многолетней оккупации, превратился в источник надежды и гордости для всего тюркского мира.

Все это - итоги блестящей политики Президента Ильхама Алиева, который в этом году подписал еще один исторический документ. Согласно которому, Азербайджан стал первым мусульманским шиитским государством, которое откроет посольство в Израиле. Это был шаг, требующий величайшего мужества, мудрости, твердости. Это шаг политического деятеля, готового и способного бросать вызов всем странам, пытающимся шантажировать Азербайджан.

Я горд и счастлив, что мне доводилось лично общаться с Президентом Азербайджана, который обладает невероятной харизмой, обаянием, шармом, сильной мужской энергетикой. Особо хочу отметить его ораторский талант, его блестящее владение азербайджанским, английским и русским языками. Блестящая манера держаться, мужественность и искренность, способность располагать к себе - все это качества Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И я безумно рад тому, что во главе нашего государства стоит такая историческая личность. Он уверенно ведет страну к новым, историческим победам. И мне остается лишь пожелать Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву долгих лет жизни. Спасибо за все, Господин Президент!