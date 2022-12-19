Азербайджан ответил на запрос Красного Креста о перевозке пациента из Ханкенди в Армению

Сегодня Международный комитет Красного Креста обратился к Азербайджану в связи с проездом одного пациента из Ханкенди в Армению в сопровождении врача и медсестры.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник командированный в Шушу корреспондент Trend.

Азербайджанская сторона незамедлительно ответила на запрос и проезд больного был успешно организован.

Отметим, что машины Международного Комитета Красного Креста и карета скорой помощи проехали по Лачинской дороге, где уже восьмой день продолжается мирная акция протеста азербайджанцев против экотеррора на наших землях.

Это еще раз показывает, что дорога открыта для гуманитарных целей. Участники акции заявляют, что могут создать одинаковые условия для прохода всех гражданских, в том числе нуждающихся в помощи мирных граждан - стариков, женщин и детей. К сожалению, Рубен Варданян их не отпускает, препятствует их приезду сюда и намеренно распространяет фейковую информацию о том, что якобы азербайджанская сторона создает гуманитарный кризис против мирных граждан.

Представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.