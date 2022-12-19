Поддержка от Пакистана и Грузии азербайджанским экоактивистам

Как было сообщено, правление Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) приняло заявление о поддержке экологической акции, проводимой неправительственными организациями Азербайджана в Карабахском регионе, на дороге Шуша-Ханкенди, передает Day.Az.

Недавно Глобальный Стратегический Институт по Устойчивому Развитию и Форум Молодежной Дипломатии, представляющие Пакистан, а также Мусульманский Молодежный Центр Грузии выступили с заявлениями, в которых выражены поддержка и солидарность вышеуказанной экологической акции ЕРЦ Молодежного Форума ОИС.

В документах в первую очередь подчеркивается принцип суверенности Азербайджана над Карабахом, выдвигается требование создать полные условия для деятельности азербайджанских экологов в этом регионе, осуждаются незаконные действия армян, направленные на нанесение ущерба окружающей среды, что в первую очередь противоречит Целям Устойчивого Развития ООН.

В заявлении от имени Молодежного Центра Мусульманской Молодежи Грузии говорится о недавнем визите иностранных блогеров в регион, где они ознакомились с результатами ущерба, нанесенного армянами экосистеме Карабаха. В заявлении, в частности, осуждается незаконная деятельность армян на золоторудном месторождении "Гызылбулаг" и медно-молибденом месторождении "Демирли".

Следует отметить, что ЕРЦ Молодежного Форума ОИС является региональной организацией Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества, который объединяет в своих рядах ведущие молодежные организации и движения 56 стран ОИС.