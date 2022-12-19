Мультяшный "прокурор" незаконного образования в Карабахе

Автор: Мехти Ахмедзаде

На Лачинской дороге продолжается мирная акция протеста представителей азербайджанской общественности, направленная против экологического беспредела и незаконного бизнеса, устроенного мафией Варданян-Арутюнян на территории, где временно дислоцированы российские миротворцы. На фоне этой правомерной акции остатки сепаратизма пытаются хоть как-то воспрепятствовать справделивости и постоянно выдумывают фейковые новости и ложь, лишь бы не дать Азербаджану провести мониторинг на рудниках.

После череды неудавшихся и бестолковых дезинформаций на сцене цирка появилась так называемая "генпропрокуратура" несуществующего "арцаха", которая заявила, что "возбуждено уголовное дело в связи с блокировкой Азербайджаном дороги".

"С 12 декабря текущего года группа граждан Азербайджана, выдающих себя за защитников окружающей среды, под ложным предлогом незаконно заняла дорогу, тем самым остановив движение и перерезав единственную связь граждан с внешним миром. Также на два дня Азербайджан преднамеренно прекратил подачу газа, поступаемого из Армении. В связи с указанными инцидентами "Генеральная прокуратура" незамедлительно возбудила уголовное дело, в рамках которого фактические данные, полученные посредством следственных мероприятий, в том числе оперативно-розыскных, осуществленных "Службой национальной безопасности", доказали, что:

- Подавляющее большинство граждан Азербайджана, организовавших захват автодороги, являются бывшими или действующими сотрудниками спецслужб;

- Поднимаемая экологическая проблема используется как попытка оправдать собственные действия и придать им обоснованный вид;

- Азербайджан преследует цель подорвать основы экономики "арцаха", лишив население источников дохода и рабочих мест;

- Действия граждан Азербайджана противоречат положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и отмеченному в нем статус-кво;

- Граждане "арцаха", как коренной народ и правопользователи этой территории в соответствии с международным правом, имеют право управлять, распоряжаться и пользоваться землей, окружающей природной средой и недрами этой территории, что Азербайджан пытается игнорировать и нейтрализовать", - говорится в самом идиотском заявлении, которое мы когда-либо читали.

Во-первых, согласно международному праву, Карабах - неотъемлемая, суверенная и историческая территория Азербайджана. Поэтому здесь должны работать наши законы, наши ведомства, что со временем непременно произойдет. Ханкенди лишь временно находится под контролем российских миротворцев. Рано или поздно будет реинтеграция армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество.

Во-вторых, все "структуры", так называемые "генпрокуратуры", "СНБ", "МИД" и другие, выдуманные остатками сепаратистского режима, просто-напросто незаконны, нелегитимны и не имеют за собой никакой правовой основы, чтобы что-то решать, а тем более "возбуждать". Возбуждать так называемый "генпрокурор" в своих больных фантазиях может пытаться что угодно или кого угодно, но ничего у него не получится при любом исходе.

В-третьих, Азербайджан не приостанавливал подачу газа. Армяне уже пытались использовать в прошлом этот "ход конем", но не сработало. Напомним, что неисправность газораспределительных линий, многие годы работающих без технического обслуживания, на территориях, входящих в Карабахский экономический район, вызывают проблемы с газоснабжением. Газ поступает из Армении, но трубы проходят по территории Азербайджана, в связи с чем "Азеригаз" тогда взял на себя ответственность исправить неполадки, произошедшие по вине армянской стороны, и исправил их. Благородный шаг, который так и не был оценен должным образом. В Азербайджане всегда тщательно следят за всеми газопроводами, проходящими по нашей суверенной территории, в отличие от армян, которые, напомним, во время Первой Карабахской войны разрушили газопровод, шедший из города Агдам в Ханкенди, и тем самым сами себя отрезали от азербайджанской газовой сети. Так, что и этот пункт истерического заявления "гепрокуратуры" является полнейшей глупостью.

Идем далее. Сепаратисты, видите ли, доказали, что экологи - это "агенты спецслужб". Ну тут даже комментировать ничего не надо. Армянство любит на словах постоянно что-то доказывать, не имея при этом никаких доказательств.

Запомните, нет никакой "экономики" "арцаха". Ваша так называемая "экономика" - это криминальный бизнес Варданяна, наркотрафик Арутюняна, финансовые махинации "карабахского клана" и многое другое. Вы ничего не экспортируете, да и не имеете на это право, вас никто не признает. О какой "экономике" может идти речь? Единственная экономика на этой территории является нашей экономикой, которая сможет дать армянскому населению хорошую и нормальную жизнь. Кроме того, не может быть никаких "граждан", если нет страны как таковой. Есть армянские мифы и сказки. К тому же нельзя назвать "коренным народом" тех, кто был переселен на древние территории Азербайджана.

Ну и напоследок - азербайджанцы перекрыли лачинский коридор, а российские миротворцы. Последние фото и видеоматериалы в сети прекрасно доказывают данный факт.

Таким образом, все, что родил так называемый "генпрокурор", является очередным бредом, направленным на то, чтобы как-то повлиять на ситуацию, которая не в пользу криминальных кругов, укрепившихся в Карабахе. Но и их со временем вытурим, как вытурили армянскую армию. Да, остались недобитки, но всему свое время. За любым преступлением рано или поздно следует заслуженное наказание.