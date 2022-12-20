Посол Чехии в Армении - безграмотный "дипломат", пытающийся подхалимничать перед армянами

Давно замечено, что европейцы, да и Штаты не особенно заморачиваются, подбирая послов своих стран в Армению. По какому принципу производится отбор, конечно, можем только догадываться, но последствия этого отбора очень часто демонстрируют некую закономерность.

Один из примеров такой жеребьевки среди неудачников - посол Чехии в Армении Петр Пирунчик. Накануне он взял на себя труд высказаться о происходящем на Лачинской дороге. По слова Пирунчика, "если бы он не был дипломатом, то посмеялся бы над азербайджанским объяснением блокировки Лачинской дороги". Чешский дипломат с армянской "незабудкой" (символ надуманного "геноцида") в петлице в интервью радио "Свобода" назвал позицию азербайджанской стороны глупостью и призвал Россию позаботиться о том, чтобы "коридор был открыт и в этом районе сохранялся мир". Считая не случайным, что дорога была перекрыта именно зимой, господин Пирунчик поплакал над "оставшимися в холоде 120 тысячами человек". Единственной светлой мыслью в рассуждениях чешского дипломата является понимание того, что Евросоюз ничего для армян в этой ситуации сделать не может.

Что может быть смешного в протесте против незаконной эксплуатации полезных ископаемых, знает только Петр Пирунчик, нам догнать его мысль не удалось. Попытаться сделать это Day.Az попросил политолога, профессора Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшана Ибрагимова.

"Думаю, Пирунчик может быть смелее в своих высказываниях, потому что его с большой натяжкой можно назвать дипломатом, - сказал политолог. - До назначения в Армению единственным его дипломатическим опытом был пост третьего секретаря диппредставительства Чехии в Москве".

По словам Ибрагимова, Пирунчика считают пророссийским политиком. В начале этого года его планировали отправить послом в Украину, но против его кандидатуры выступил глава МИД. Было решено, что будет нетактично и неуважением к украинской стороне назначить Пирунчика в Киев в связи с его пророссийскими взглядами и евроскептицизмом. И в результате его отправили на периферию - в Армению, где господину Пирунчику, по-видимому, скучно, заметил наш собеседник.

"Повторюсь - он абсолютно несведущ как в дипломатических вопросах, так и в вопросах права и международного права. Учитывая его "активную" деятельность, он, видимо, не нашел времени, чтобы улучшить свои познания в этих вопросах. В противном случае, он не делал бы таких несерьезных популистских заявлений. Так что он может смело высказывать то, о чем думает, никого этим не удивив. А мы можем смеяться над его высказываниями, если он не будет относительно осторожен и не начнет сначала думать, а потом говорить. В любом случае, я посоветовал бы ему сначала консультироваться со специалистами по международному праву. Я бы еще добавил, что он изучал русистику

на философском факультете. Нет ничего хуже философа, который рассуждает о международном праве. Образование - первое, что необходимо для узкой специализации", - сказал азербайджанский политолог.

Поясняя, в чем проявляется отсутствие познаний в дипломатии и международном праве у посла Чехии в Ереване, Ровшан Ибрагимов отметил заявление Пирунчика о том, что миротворческие силы должны навести порядок на дороге и открыть ее. Миссия миротворческого контингента, подчеркнул политолог, повсюду в мире заключается в мониторинге ситуации, миротворцы нигде и ни в коем случае не имеют права использовать силу. "Удивительно, что у такого серьезного государства, как Чехия, такие безграмотные дипломаты. Видимо, не случайно его отправили в такое захолустье, как Армения. Иначе этого никак не объяснить", - заметил политолог.

Что касается в целом реакции мира на акцию азербайджанских политологов, то, по мнению Ровшана Ибрагимова, международное сообщество не очень уж резко реагирует. И на уровне отдельных государств, и на уровне международных организаций. Они действуют, скорее, реактивно и просто потому, что нужно как-то реагировать. Политолог уверен, что никакой серьезной для нашей страны реакции со стороны мира не будет. Да, на разных уровнях на Азербайджан пытаются давить, мол, остановите "блокаду". Но делается это не усердно и не интенсивно.

"Конец года, денег нет. Армяне и так сильно потратились. Обратим внимание - парламента Франции вообще не видно. Все деньги диаспоры из бюджета этого года ушли на последние резолюции, от которых не последовало никакой практической пользы. И вообще, на носу Рождество, европейцам не до армянских жалоб", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева