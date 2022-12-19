Российский "эксперт", призывавший бомбить Баку, объявлен в международный розыск

Гражданин России Михаил Александров объявлен в международный розыск.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

13 декабря 2022 г. ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО РФ, доктор юридических наук Михаил Александров выступил с аудиообращением перед широкой аудиторией. Пытаясь подорвать отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, он открыто призвал "обстрелять ракетами и полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергетическую систему Азербайджана".

19 декабря Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Александрова по статьям 101.2 (открытые призывы к развязыванию агрессивной войны через средства массовой информации), 214.2.3 (угрозы совершения террористических актов с применением огнестрельного оружия) и 283.2.1, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти или вражды с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Предварительное расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Ввиду достаточных доказательств в отношении Михаила Александрова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса. По решению суда он объявлен в международный розыск через каналы Интерпола, с избранием в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Одновременно в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы с целью обеспечения экстрадиции обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственные мероприятия.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики заявляет, что меры, предусмотренные законом, будут приняты в связи с любой провокационной деятельностью, направленной против национальных интересов, безопасности и территориальной целостности нашей страны.