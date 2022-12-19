Автомобили российских миротворцев проехали по дороге Ханкенди-Лачин

На дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в понедельник, что транспортные средства миротворцев беспрепятственно проследовали по дороге, передает Day.Az.