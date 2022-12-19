https://news.day.az/politics/1520990.html Автомобили российских миротворцев проехали по дороге Ханкенди-Лачин - ФОТО
Автомобили российских миротворцев проехали по дороге Ханкенди-Лачин - ФОТО
На дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.
Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в понедельник, что транспортные средства миротворцев беспрепятственно проследовали по дороге, передает Day.Az.
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