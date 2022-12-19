https://news.day.az/politics/1521003.html Лачинская дорога открыта - ВИДЕОФАКТ
Лачинская дорога открыта - ВИДЕОФАКТ
Лачинская дорога, где сейчас уже восьмой день проходит мирная акция протеста азербайджанцев против экотеррора на наших землях, открыта и никаких барьеров для проезда нет.
Как сообщает в понедельник командированный в Шушу корреспондент Trend, протестующие стоят на месте и продолжают свою акцию, скандируя лозунги, связанные с экологическими проблемами, передает Day.Az.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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