Джейхун Байрамов и министр инвестиций Саудовской Аравии обсудили двусторонние отношения - ФОТО
19 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом бен Абдул-Азизом Аль-Фалихом.
Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД, на встрече было подчеркнуто, что развитие двусторонних отношений находится на высоком уровне, и выражено удовлетворение широким сотрудничеством в экономической, торговой, инвестиционной, сельскохозяйственной, энергетической областях, развитии альтернативных энергетических ресурсов и других сферах.
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