Армяне присвоили и Месси

Автор: Мехти Ахмедзаде

Культурное и духовное наследие Азербайджана и других стран постоянно подвергается присвоению со стороны армянских фальсификаторов, стремящихся таким путем самоутвердиться в современном мире. Армянская история, как известно, не совсем богата и древна, как это пытаются представить. Поэтому, как "выход из ситуации", приходится выдавать все за армянское - памятники, церкви, песни, кухню. Причем армянских воров и плагиаторов не останавливают даже явно неармянские названия присваиваемых ими блюд и образцов культуры. Например, если спросить у армянина, что означает слово "долма", он не найдет ответа, так же, как не сможет объяснить этимологию названия "Карабах". Да и в толковых словарях и в словарях перевода армянского языка с XVII по XX век нет таких слов, как долма, лаваш и т.д.

Помимо вышеперечисленного, армянство любит придавать тем или иным личностям в мире армянские корни. То Иесус, оказывается, армянин, то теперь, внимание, Месси.

Да, у Лионеля Месси, форварда сборной Аргентины, которая благодаря его голам победила на Чемпионате мира в Катаре, есть армянские корни. Ну, по крайней мере, так пытаются представить армяне, распространяя эту глупость в соцсетях.

Смех да и только. Мало того, что без доказательств, просто на словах армянин, так еще и успели в комментарии невзначай предъявить территориальные претензии к Турции. Вот так работает армянская мифология - один придумал, все остальные слепо верят, не проверяя факты.

Как видим, присвоение азербайджанской культуры и кухни армянам кажется недостаточным, чтобы "обогатить свою историю". Наши соседи создают свою идентификационную карту за счет других народов.

Если послушать фантазии армянских мифотворцев, то чуть ли не вся планета была заселена ими. Адам и Ева, Дед Мороз и Нефертити, оказывается, "армянских корней". Америку открыл не Христофор Колумб, а армянин. Легендарная краска для долларов, керосиновая лампа, банкомат, ингалятор, атомная бомба и подводная лодка - все эти изобретения тоже "были сделаны армянами". А теперь еще и Месси им стал. Выдавать желаемое за действительное - это давно практикуемое занятие этих говорунов. Завтра станет известно, допустим, что на Марсе на самом деле есть жизнь, там давно живут армяне. Трагикомедия, да и только...