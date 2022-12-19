Боевая отвага и доблесть полковника-лейтенанта Эльшада Гулиева служат примером для молодых сотрудников органов безопасности

Боевая отвага и доблесть полковника-лейтенанта спецназа Эльшада Гулиева, героически погибшего в ходе антитеррористической операции 6 апреля 2012 года в городе Гянджа, служат примером для молодых сотрудников органов безопасности.

Об этом сказал в понедельник заместитель генерального директора АМИ Trend, заслуженный журналист Сахиль Керимли на презентации в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана документального фильма "Герой специального назначения", посвященного памяти полковника-лейтенанта спецназа Эльшада Гулиева, передает Day.Az.

"Органы спецслужб Азербайджана в последние годы вступили в новый этап своего развития. С полной уверенностью можно сказать, что сегодня безопасность нашего государства находится в надежных руках. Каждый сотрудник, работающий в этих органах, верно служит своему государству, Родине, народу", - сказал он.

Керимли подчеркнул, что решительно пресекается подрывная деятельность некоторых враждебных Азербайджану иностранных спецслужб. "Сегодня в мире происходят очень опасные процессы, войны, кровавые столкновения. Внешние угрозы, к сожалению, не обходят стороной и Азербайджан. Но отрадно, что наша страна остается островом безопасности, пространством стабильности. В результате дальновидной и решительной политики победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева Азербайджан преодолевает эти угрозы и идет по пути развития. Безусловно, сотрудники органов безопасности достойно справляются с поставленными главой государства задачами", - сказал он.

Керимли добавил, что боевая отвага и доблесть Эльшада Гулиева, погибшего в ходе антитеррористической операции, являются примером, символом героизма для каждого спецназовца. "Руководство СГБ всегда чтит память полковника-лейтенанта спецназа Эльшада Гулиева, и с чувством гордости хочу сказать, что создание документального фильма о нем было поручено АМИ Trend. Думаю, что мы достигли поставленной цели, создав достойный фильм", - сказал он.

Отметим, что документальный фильм "Герой специального назначения", посвященный памяти полковника-лейтенанта спецназа Эльшада Гулиева, снят Агентством международной информации Trend при организационной поддержке Службы государственной безопасности Азербайджана.