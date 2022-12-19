Азербайджан и Мексика расширяют сотрудничество между мозговыми центрами

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник встретился с новоназначенным послом Мексики в Азербайджане Марией Викторией Ромеро Кабальеро.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла Марии Виктории Ромеро Кабальеро и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальной повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также текущей ситуации в регионе. Стороны с удовлетворением отметили наличие широких перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой в ​​различных сферах, включая политическую, экономическую, торговую, инвестиционную, туристическую, образовательную, спортивную и др. Была подчеркнута роль взаимных визитов, в том числе политических консультаций, в развитии сотрудничества в политической сфере.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал посла о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации, а также о минной угрозе.

Посол Мария Виктория Ромеро Кабальеро поблагодарила министра Джейхуна Байрамова за прием и выразила готовность приложить усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами. Была подчеркнута роль межпарламентских связей в расширении двусторонних отношений стран. Было также доведено до внимания, что ведется работа по расширению сотрудничества между мозговыми центрами, действующими в Азербайджане и Мексике.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в рамках многосторонних площадок, в том числе Движения неприсоединения. В связи с этим была предоставлена ​​информация о подготовке к саммиту Контактной группы по борьбе с COVID-19, который состоится в Баку в марте следующего года.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.