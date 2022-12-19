https://news.day.az/politics/1521042.html Армения назвала новое число потерянных в ходе сентябрьской провокации солдат
Армения назвала новое число потерянных в ходе сентябрьской провокации солдат
В Ереване назвали новое число армянских солдат, которые были ликвидированы в ходе сентябрьской провокации Армении против Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по новым данным Следственного комитета Армении, погибло 224 военнослужащих.
Ранее, в конце октября, оглашалась цифра 201. В начале декабря депутат парламентской фракции "Честь имею" Тигран Абраамян заявлял о 233 ликвидированных армянских солдатах.
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