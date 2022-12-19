Армения назвала новое число потерянных в ходе сентябрьской провокации солдат

В Ереване назвали новое число армянских солдат, которые были ликвидированы в ходе сентябрьской провокации Армении против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по новым данным Следственного комитета Армении, погибло 224 военнослужащих.

Ранее, в конце октября, оглашалась цифра 201. В начале декабря депутат парламентской фракции "Честь имею" Тигран Абраамян заявлял о 233 ликвидированных армянских солдатах.