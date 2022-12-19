Как Макрон пытается воспользоваться эффектом чемпионата мира по футболу

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Хотя он говорил, что не хочет "политизировать спорт", президент Франции, наконец, выставил себя на всеобщее обозрение вместе с игроками французской футбольной команды после победного полуфинала против Марокко.

Это было очень трудно. Небольшой дополнительный импульс - и Эммануэль Макрон победил. Он? В вечер финала чемпионата мира по футболу в Катаре,в котором сборная Франции чуть не избежала поражения от Аргентины в воскресенье 18 декабря, надеялся ли глава государства, что страна на время забудет об энергетическом кризисе, инфляционном шоке и пенсионной реформе, которую большая часть населения Франции считает беззаконием, и которую он планирует запустить в январе?

Поражение, после яростной серии пенальти, не принесло жильцам Елисейского дворца той беззаботной радости, которая на некоторое время подняла бы моральный дух подавленной страны. Но это не имеет значения, сказал Эммануэль Макрон. Содержание матча, в котором французская команда, казалось, отсутствовала в игре в течение первых 80 минут, а затем совершила эффектное возвращение - благодаря трем голам нападающего Килиана Мбаппе и усилению тех, кого называют "детьми", новым поколением перспективных футболистов - было достаточно, чтобы послужить аллегорией, о которой мечтал президент Республики.

Этот матч "кое-что говорит о том, кто мы ", - сказал он после игры в смешанной зоне на стадионе "Лусаил" вблизи Дохи в воскресенье вечером, охарактеризовав команду с "сердцем и единством". Это образ Франции. "Этот матч также говорит нам о том, что никогда не бывает заранее написанного сценария, что все всегда возможно", - заключил Эммануэль Макрон, похвалив немыслимую "ремонтаду" "синих". "Это сопротивление и достижение", - отметил он, не постеснявшись вмешаться в мир футбола, чтобы призвать тренера Дидье Дешама остаться на своем посту. "Я хочу, чтобы он продолжал", - сказал он, призвав его "переварить" поражение. Решение, однако, находится в компетенции президента Французской федерации футбола (FFF) Ноэля Ле Граэ.

17 ноября, перед началом соревнований, глава государства все же заявил, что спорт не должен быть "политизирован". Эта реплика была призвана ответить на критику оппозиции по поводу климатических издержек, связанных с организацией Катаром чемпионата мира по футболу, и ситуации с правами человека в стране.

Но это несостоятельная позиция для президента Республики, который утверждает, что является футбольным "фанатом". Как и обещал, г-н Макрон отправился в Катар, чтобы следить за матчами французской команды, начиная с полуфинала. С момента победы Les Bleus над Марокко 15 декабря он вкладывается в соревнования как настоящий тренер, посещая игроков в раздевалке по окончании каждого матча. "Нашим соотечественникам нужны простые и чистые радости, их дает спорт, в частности, футбол", - объяснил он после победного полуфинала. В то время все было разрешено.

Но честь в поражении также имеет свои достоинства. Во время своего визита в раздевалку в воскресенье Эммануэль Макрон попытался утешить игроков, которые молчали и имели обескураженное выражение лица, сказав, что он "гордится" ими. "Вы играли в великий футбол (...) Вы заставили миллионы французов мечтать. Важны уроки, которые вы извлечете", - сказал он, добавив, что "есть двое, у которых должно быть не так много сожалений", имея в виду Килиана Мбаппе и Дидье Дешама. И он настаивал: "Пожалуйста, послушайте меня внимательно... В жизни все то же самое". "Есть много молодых людей, которые проведут еще много [чемпионатов мира], больше, чем я как президент", - добавил человек, который не сможет выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в 2027 году после того, как уже отработал два срока подряд. Через несколько часов видеозапись речи, от которой тренер не стал бы отрекаться, была опубликована в его Твиттере.

Президент Республики спустился на поле в конце матча под взглядами камер со всего мира и попытался утешить - тщетно - нападающего Les Bleus Килиана Мбаппе, словно глава государства, утешающий страну, которая считает себя в упадке, неспособной воспринять свои таланты. Постановка для целей коммуникации? "Такое присутствие и такой подход были неуместны", - раскритиковал журнал So Foot в воскресенье вечером на своем сайте, назвав Эммануэля Макрона "выбывшим из игры по всем пунктам": "Президент не футболист. Его роль и его функция не могли проявиться таким образом, в этот точный момент, который принадлежит, в трагедии или славе, только игрокам и персоналу в конечном итоге. Но мы знаем, как Эммануэль Макрон любит смешивать жанры, чтобы писать свою историю и рассказывать свои истории". В оппозиции несколько избранных представителей также кричали о политическом "оздоровлении" спортивного мероприятия. Например, лидер Социалистической партии Оливье Фор. Он раскритиковал позицию Президента Республики, заявив, что она была "неуместной и неприятной".

Прежде чем отправиться на авианосец "Шарль-де-Голль" в понедельник 19 декабря, чтобы отпраздновать Рождество с французскими военными, Эммануэль Макрон поблагодарил солдат, обеспечивавших безопасность, и французских подрядчиков, работавших на чемпионате мира по футболу. Чтобы завершить это поражение, которое глава государства хочет представить как победу, сборная по футболу была приглашена пройти маршем по Елисейским полям в понедельник 19 декабря. Они отказались.

После нескольких противоречивых заявлений ФФФ подтвердила, что в понедельник вечером по возвращении из Катара состоится собрание игроков на площади Согласия, сообщает сайт газеты Parisien. Встреча запланирована на 8.30 вечера, чтобы поблагодарить своих сторонников.