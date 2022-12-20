В Грузии пресекли попытки ввоза контрабандного золота из Армении

Грузинские таможенники предотвратили ввоз в страну контрабандных золотых изделий из Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.

Попытки ввоза в Грузию незадекларированного золота предотвращены на КПП "Садахло-автомобильная" (грузино-армянская граница). Всего таможенники выявили четыре факта правонарушения.

В сообщении отмечается, что незадекларированное золото общим весом 227,83 грамма было обнаружено в ходе личного досмотра и проверки багажа граждан разных стран.

Контрабанда оценивается в 20,6 тысячи лари (7,7 тысячи долларов). Именно столько им придется выплатить в виде штрафа.