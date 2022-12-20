Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским позициям

Минобороны Азербайджана опровергло ложную информацию армянской стороны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Информация, распространенная армянской стороной о якобы открытии подразделениями азербайджанской армии около 00:05 часов 20 декабря огня по позициям подразделений Вооруженных сил Армении, расположенным в направлении населенного пункта Гюнешли, является ложной и не отражает действительности.

Категорически опровергаем эту информацию, распространяемую Министерством обороны Армении", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана