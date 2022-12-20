https://news.day.az/politics/1521104.html Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским позициям - Минобороны
Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским позициям - Минобороны
Минобороны Азербайджана опровергло ложную информацию армянской стороны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
"Информация, распространенная армянской стороной о якобы открытии подразделениями азербайджанской армии около 00:05 часов 20 декабря огня по позициям подразделений Вооруженных сил Армении, расположенным в направлении населенного пункта Гюнешли, является ложной и не отражает действительности.
Категорически опровергаем эту информацию, распространяемую Министерством обороны Армении", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана
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