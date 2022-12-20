https://news.day.az/politics/1521155.html Изменена повестка заседания Милли Меджлиса
Изменена повестка заседания Милли Меджлиса
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку дня заседания добавлено еще 5 вопросов. Количество рассматриваемых вопросов достигло 60.
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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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