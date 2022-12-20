Азербайджанские депутаты осудили попрание Францией прав населения Корсики
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждался Корсиканский вопрос.
Как сообщает во вторник Day.Az, азербайджанские депутаты осудили попрание Францией прав корсиканского населения.
Депутат Муса Гасымлы отметил, что Франция не имеет права говорить о демократии.
По его словам, история Франции - это история колониализма, слез, крови и массовых убийств людей.
"На Корсике люди хотят свободу языка, культуры, а французские власти отвечают на их просьбу из пушек. Все действия Франции должны быть осуждены.
Никто не имеет права говорить с Азербайджаном языком угроз и насилия", - добавил депутат.
Другие депутаты заявили, что события на Корсике не должны остаться незамеченными. Корсика была оккупирована Францией. Нарушение Францией закона должно быть прекращено. Народные избранники задались вопросом - как Франция может поддерживать сепаратиста Араика Арутюняна, но в тоже время лишать корсиканцев их прав?!
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