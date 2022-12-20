Щелчок по носу Армении от ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности исходит из того, что решение вопроса с Лачинским коридором, который на международном уровне поднимает Ереван, находится вне зоны ее ответственности.

Как передает Day.Az, об этом заявил российским СМИ генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Обращений (Армении по поводу Лачинского коридора - ред.) таких не было, мы исходим из того, что это за зоной ответственности ОДКБ", - сказал Зась.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.