Армянские бизнесмены финансируют депутатов Европарламента

Мы сами свидетели того, как армянские бизнесмены, сидящие в здании Европарламента финансируют депутатов, привлекая их деньгами к деятельности против Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил депутат Турал Гянджалиев на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана.

"Коррупционный скандал в Европейском парламенте (ЕП) еще раз доказал, что члены ЕП выступали против Азербайджана в обмен на деньги, полученные от Армении", - добавил депутат.

Он отметил, что близость обвиняемых в коррупции членов Европарламента к Армении еще раз доказывает, что они финансируются Арменией.