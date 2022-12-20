В Баку презентована книга народного писателя Эльмиры Ахундовой "Русский Азербайджанец – Саша Иванов"

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку состоялись презентация книги народного писателя Азербайджана, публициста, дипломата Эльмиры Ахундовой "Русский Азербайджанец - Саша Иванов" и вечер памяти Александра Иванова, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Александр Иванов долгие годы работал в Комитете государственной безопасности СССР, возглавлял личную охрану Общенационального лидера Гейдара Алиева. В 2005-2017 годах являлся генеральным директором ИА "Интерфакс-Азербайджан".

Мероприятие посетили видные общественные деятели, представители культуры, коллеги, друзья, родные и близкие Александра Иванова. У каждого, кто присутствовал на вечере, были свои особенные, воспоминания о нем, и все не сговариваясь были солидарны - Александр Иванов - пример верного, ответственного, преданного высоким идеалам человека, человека высокой нравственности и большой доброты, настоящего друга.

В книге Эльмиры Ахундовой "Русский Азербайджанец - Саша Иванов" собраны воспоминания родных и друзей, статьи об Александре Иванове, а также бесценные воспоминания самого Александра Алексеевича о годах его работы с великим человеком - Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

В книге отчетливо отразились характер, натура Александра Иванова, его поступки и деяния...

Вечер вели народный писатель Азербайджана Эльмира Ахундова и главный режиссер Академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Азербайджана Александр Шаровский. Отметим, что и само место проведения презентации и вечера памяти неслучайно, Александр Иванов очень любил этот театр, старался не пропускать премьерные спектакли, дружил с руководством и членами труппы.

Александр Шаровский рассказал об основных этапах жизни Александра Иванова, человеческих качествах и жизненных принципах.

Эльмира Ахундова зачитала выдержки из книги. Вначале был зачитан эпизод, связанный с последними днями жизни Александра Иванова.

"Александр Алексеевич был словно в эйфории. Собираясь в Кремль на прием (прим. - на мероприятие по случаю 100-летия празднования Комитета госбезопасности), он позвонил жене и вдруг говорит: "Для меня это, может, самый важный день в моей жизни. Я как бы подвел итог... Есть такое выражение: Увидеть Париж и умереть. А я хочу сказать, что, побывав на этом празднике, я могу теперь и умереть спокойно!". У супруги аж мурашки по коже побежали. Саша будто что-то почувствовал. Будто запрограммировал свой последний день...

Александр Алексеевич вообще был очень эмоциональным человеком, он и горе, и радость переживал по полной, на всю катушку...

...Известный азербайджанский писатель Мамед Саид Ордубади сказал, что только смерть превращает человеческую жизнь в судьбу. И вот я сегодня думаю: наверное, Саше была уготована именно такая смерть - легкая, быстрая, необременительная для близких. Он ведь был настоящим мужиком, несмотря на свою внутреннюю незащищенность. Он мог заботиться, ухаживать за своими близкими, исполнять любые их прихоти и капризы. А они - нет, он бы этого не допустил. Он бы не смог. Да и мы - разве мы можем представить его себе немощным, старым, обезноженным? А так он навсегда останется в нашей памяти здоровым и счастливым...Саша еще при жизни не раз говорил, что хочет быть похороненным в Баку. Рядом со своей матерью. Правда, Москву, где прошла половина его жизни и где он оброс многочисленными друзьями, он тоже любил. Мне почему-то кажется, что там, наверху, его услышали: умер он в Москве. А привезли его навсегда сюда, в Баку. Потому что Баку он все же любил больше...", - прочитала Эльмира Ахундова.

Особое место в книге Эльмиры Ахундовой занимают воспоминания Александра Иванова о годах его работы с Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Эльмира Ахундова прочитала отрывки из воспоминаний о командировке на БАМ и воспоминаний, связанных с расследованием катастрофы теплохода "Адмирал Нахимов".

Также были зачитаны личные воспоминания писателя об Александре Иванове, с которым Эльмиру Ахундову связывали долгие годы дружбы.

Супруга Александра Иванова Ирина Иванова в своем выступлении отметила, что прошло пять лет со дня ухода Александра Алексеевича.

"В книге освещен период его работы с Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым - выдающимся человеком. Конечно, в эти годы у Александра Иванова поменялось мировоззрение, мироощущение, отношение к себе, к людям. Это были для него крайне ответственные годы.

Саша был необыкновенно общительным, добрым, замечательным человеком, прекрасным семьянином, верным другом. Все его вспоминают с теплотой. Для Саши возращение на Родину было второе рождение, поскольку он незабвенно любил Азербайджан", - сказала Ирина Иванова.

Супруга Александра Иванова прочитала стихи собственного сочинения, посвященные мужу.

Воспоминаниями об Александре Иванове также поделился его сын Вадим Иванов, отметив, что основным человеческим качеством его отца была преданность.

На вечере воспоминаниями об Александре Иванове поделились его близкие друзья, среди которых известный дирижер, народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов, доктор исторических наук, профессор Диляра Сеидзаде, депутат Милли Меджлиса (парламента) Михаил Забелин и другие. Эти воспоминания были настолько теплые, добрые, искренние, что каждый присутствующий в зале ощутил насколько Александр Иванов был светлым человеком. Друзья говорили о его верности в дружбе и любви, о его неприятии лжи, предательства, трусости.

На мероприятии также прозвучали музыкальные композиции, был представлен фрагмент из театральной постановки.

В заключении Эльмира Ахундова прочитала еще один отрывок из книги: "Как-то раз я спросила Александра Иванова: "Итак, можно сказать, что ты абсолютно удовлетворен своей судьбой?" "Почти, - ответил он, - абсолютно будет тогда, когда я открою представительство своего агентства в городе Шуша". И я знала, что это не поза, не патетика, Саша - из тех русских азербайджанцев высокой пробы, которые живут интересами своей родины, служат ей преданно и верно. Потому и она возвращает им свою любовь сторицей.

...Мы без тебя словно осиротели. Ты ведь был для своих многочисленных друзей неким объединяющим началом. А сегодня мы потеряли еще одну точку опоры. Мир твоему праху, дружище! Ты прожил достойную жизнь. Не подличал, за чужие спины не прятался. И всегда был готов принять огонь на себя. Мы тебя любим..."".