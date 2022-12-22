Франция пытается въехать на Южный Кавказ на армянских плечах

Автор: Мехти Ахмедзаде

В начале октября в Евросоюзе было принято решение направить миссию в Армению, чтобы помочь республике делимитировать ее границу с Азербайджаном. Заявление было опубликовано после переговоров Президента Ильхама Алиева, Эмманюэля Макрона и премьер-министра Никола Пашиняна в Праге.

"Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Цель миссии - укрепить доверие и своими отчетами внести вклад в работу комиссий по делимитации границы", - говорилось в документе.

В целом на армянскую сторону межгосударственной границы было направлено до 40 экспертов ЕС, которые проводили анализ и составляли отчеты о ситуации в регионе. Визит представителей ЕС в итоге остался пограничным в Армении. Их мандат завершился 19 декабря.

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что мандат мониторинговой миссии не будет продлен, однако потом заявил, что начинается новый этап взаимодействия ЕС на Южном Кавказе с переходной командой, которая "подготовит почву для возможной долгосрочной миссии ЕС в Армении с конечной целью содействия устойчивому миру в регионе".

Данное решение сформировать новую миссию и наделить ее дополнительными мандатами говорит лицемерии и противоречии относительно ранее достигнутым договоренностям. Создание повторного мониторинга подрывает атмосферу доверия. Во-первых, очевидно, что настроенные на оправдывание армянской стороны силы, в частности, Франция, будут использовать любую возможность обвинить Азербайджан в чем угодно.

Поэтому, в принципе, наша страна не намеревалась и не будет сотрудничать в вопросе мониторинга, так как Франция, безусловно, видит в этом возможность расшириться в регионе и, при возможности, развернуть тут свой военный контингент. Именно это стало причиной того, что Баку не позволил миссии приехать на свою территорию.

Во-вторых, режим прекращения огня нарушается Арменией чуть ли не каждый день. Армянская сторона держит хрупкий мир в регионе под риском, но западные наблюдатели успешно проигнорировали данный факт. В таком случае, напрашивается вопрос - в чем смысл продления мандата миссии ЕС, если она не способствует стабильности и почему Франция так заинтересована в продлении мандата?

Французы через Сенат, Национальную ассамблею и подконтрольные международные организации пытаются оказывать давление на Азербайджан и при любом раскладе ситуации принимают антиазербайджанскую позицию. Как итог, справедливым такое наблюдение быть просто не может. Последний мониторинг доказал, что след Франции превращает любое наблюдение в деятельность Минской группы ОБСЕ, то есть в бездарную деятельность. Фрацузы своим предвзятым отношением превращают любой работающий механизм в нерабочий, и, следовательно, он не способствует мирному процессу.

Париж добивается обострения отношений между Брюсселем и Баку. Эта политика может нанести удар и по азербайджано-армянскому мирному процессу, ведь внутри ЕС существуют серьезные разногласия по политике в отношении Южного Кавказа, и в частности, Азербайджана. Если бы это было не так, то была бы предотвращена подрывная деятельность Франции. Евросоюз должен поставить ее на место.

Ныне Париж рассматривает напряженность на границе между Азербайджаном и Арменией как возможность закрепиться в Армении, как в политическом, так и в военном отношении. В целом ход событий свидетельствует о том, что Франция ведет двойную игру на Южном Кавказе. Поэтому пребывание миссии ЕС под влиянием Парижа в регионе нецелесообразно ни для Азербайджана, ни для Европейского союза, ни для кого.