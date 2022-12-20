Армяне не только разрушали религиозные объекты в Карабахе, но и оскорбляли память и религиозные чувства людей

Армяне не только разрушали религиозные объекты и памятники в Карабахе, но и оскорбляли память и религиозные чувства людей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник, в кулуарах международного форума "Исламоведение в странах СНГ в контексте современных вызовов", сказал журналистам первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов.

"По этому вопросу мы уже неоднократно высказывались вместе с духовным правлением мусульман Российской федерации во главе с Муфтием Шейхом Равилем Гайнутдином, осудив подобные акты вандализма независимо от религии, независимо от нации, которой это касается. Разрушение храмов и акты вандализма недопустимы. К сожалению, мы очень много слышали в последние годы, особенно в последние дни, что те храмы, которые были обнаружены после освобождения Карабаха, не просто были разрушены, а самым кощунственным образом были использованы под свинарники. То есть, ставилась задача не только разрушить, но и оскорбить память людей, чтобы максимально больно задеть их религиозные чувства", - сказал он.

По словам Мухетдинова, даже если где-то ведутся военные действия, храмы должны сохраняться, должно быть уважение к ним.

"Даже во времена средневековых завоеваний не было попыток такого вандализма, унижения верующих людей. Это недопустимо, и должно пресекаться всем мировым сообществом. Главной задачей на сегодняшний день является возвращение храмам их первоначального вида. На данный момент идет процесс реставрации, восстановления как христианских, так и мусульманских храмов",- отметил он.