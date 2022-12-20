https://news.day.az/politics/1521292.html На видеозаписях видно, как автомобили свободно проезжают по Лачинской дороге - Айхан Гаджизаде
На видеозаписях видно, как автомобили свободно проезжают по Лачинской дороге - Айхан Гаджизаде
Министерство иностранных дел Армении продолжает распространять ложную информацию о закрытии Лачинской дороги и количестве армян, проживающих в Карабахе.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"На видеозаписях видно, как автомобили свободно проезжают по Лачинской дороге", - говорится в сообщении.
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