Министерство иностранных дел Армении продолжает распространять ложную информацию о закрытии Лачинской дороги и количестве армян, проживающих в Карабахе.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"На видеозаписях видно, как автомобили свободно проезжают по Лачинской дороге", - говорится в сообщении.

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