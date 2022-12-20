https://news.day.az/politics/1521296.html Международный Шушинский форум имеет огромное значение - Абдулла Эрен
Международный Шушинский форум имеет огромное значение - Абдулла Эрен
Международный Шушинский форум имеет огромное значение.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Абдулла Эрен.
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