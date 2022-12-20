Международный Шушинский форум имеет огромное значение

Международный Шушинский форум имеет огромное значение.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Абдулла Эрен.

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