Международный Шушинский форум имеет огромное значение.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Абдулла Эрен.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.