В 2023 году состоится молодежный форум диаспорских организаций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

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