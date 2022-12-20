https://news.day.az/politics/1521302.html Состоится молодежный форум диаспорских организаций стран-членов Организации тюркских государств - Фуад Мурадов
Состоится молодежный форум диаспорских организаций стран-членов Организации тюркских государств - Фуад Мурадов
В 2023 году состоится молодежный форум диаспорских организаций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.
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