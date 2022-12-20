https://news.day.az/politics/1521305.html Фуад Мурадов о последствиях оккупации азербайджанских земель
Фуад Мурадов о последствиях оккупации азербайджанских земель
Хотя 30-летняя оккупация азербайджанских земель завершена, ее тяжелые последствия все еще остаются.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов во время выступления на международном форуме Баку-Шуша.
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