Фуад Мурадов о последствиях оккупации азербайджанских земель

Хотя 30-летняя оккупация азербайджанских земель завершена, ее тяжелые последствия все еще остаются.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов во время выступления на международном форуме Баку-Шуша.

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