Диаспорские организации должны действовать скоординированно

Диаспорские организации Организации тюркских государств (ОТГ) должны действовать скоординированно.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Ержан Мукаш в своем выступлении во время выступления на международном форуме Баку-Шуша.

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