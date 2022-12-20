Азербайджанская диаспора вносит достойный вклад в развитие Кыргызстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызстана Каныбек Осмоналиев в ходе международного форума с участием руководителей диаспорских структур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Осмоналиев подчеркнул, что проживающая в Кыргызстане азербайджанская диаспора обрела вторую родину.

"Более 20 тыс. азербайджанцев сегодня проживают в Чуйской, Ошской областях Кыргызстана, а также в столице Бишкеке и городе Ош, внося существенный вклад в развитие экономики и культуры Кыргызстана", - отметил он.

Осмоналиев отметил, что меморандум между Национальной комиссией по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызстана и Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой внесет существенный вклад в развитие двусторонних отношений в сфере науки.

Он также отметил, что в рамках этого меморандума планируется создание этнокультурного дома "Азербайджан" в Бишкеке.