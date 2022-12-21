Азербайджанская правда и армянская ложь

Автор: Лейла Таривердиева

Акция протеста, проводимая на Лачинской дороге азербайджанскими экологами и представителями неправительственных организаций, продолжается девятый день. Вся страна, все азербайджанцы мира, все наши друзья следят за ходом событий по репортажам СМИ и в соцсетях. Пристально наблюдают за происходящим, конечно же, и наши недруги.

Как бы некоторым не хотелось видеть иную картину, но акция проходит в рамках всех международных норм и с соблюдением порядка. Никакими провокациями не удалось вызвать азербайджанских граждан на ответную грубость. Выдержке протестующих нельзя не поаплодировать. И постепенно можно было наблюдать, как спадает напряжение у стоящих по другую сторону ограждения миротворцев. Испуганные, растерянные и вооруженные до зубов в первую пару дней, они, наконец, осознали, что находятся в полной безопасности и на другой стороне - простые безоружные люди. То, как вели себя в самые непростые моменты участники акции, доброжелательность и миролюбие азербайджанцев лучше сяких слов. В конечном итоге напряжение спало, а совместный просмотр игр Чемпионата мира по футболу окончательно разрядил обстановку.

Азербайджанская общественность продемонстрировала и продолжает демонстрировать высокую культуру протеста, а это очень непросто, учитывая, что проходит акция в очень сложной ситуации, когда за спиной миротворцев прячется реальный противник, хитрый и жестокий враг в лице сепаратистов, способный на любую подлость. С первых дней акции ее участники глядели в оба, чтобы не допустить и не пропустить провокаций. В первую очередь, с армянской стороны в отношении миротворцев. В соцсетях армянские пользователи озвучивали призывы выстрелить в какого-нибудь российского военного с расстояния и свалить на азербайджанцев, изобразить "исламиста" и бросить в россиян гранату и так далее. Зная традиции наших соседей, можно не сомневаться, что говорилось об этом на полном серьезе. За тем, чтобы подобного не произошло, следили и участники акции, и находящиеся на постах азербайджанские военнослужащие.

Иначе и не могло быть. Гражданское общество Азербайджана, вопреки лживой армянской и прочей пропаганде, очень миролюбиво и настроено на диалог. Кроме того, у Азербайджана есть мощная победоносная армия, которая не стала бы пропускать вперед себя гражданских, чтобы решить какую-то проблему. Если бы Баку поставил цель восстановить справедливость силой, разговор шел бы совсем в другом русле. В Азербайджане не принято спекулировать слезами женщин и детей, как у соседей. В Азербайджане говорят, что пока в стране есть хоть один мужчина, женщины воевать не будут. Ну, мы не рассчитываем, что это поймут в Армении. Просто поясняем, почему россиянам не стоило бояться экологов, активистов и юных волонтеров. Хочется надеяться, что за те дни, что российские военнослужащие стоят лицом к лицу с мирными азербайджанцами, они сделали для себя определенные выводы.

Между тем, армянская пропаганда не дремлет. Не дождавшись столкновений, она начала работать в традиционном для себя русле. Был поднят и продолжается невероятный шум, от армянских слез уже протекают крыши в ООН, Европарламенте, Конгрессе, Сенате и прочих учреждениях и организациях разных стран. Нельзя отказать армянам в находчивости - своим воем они заглушили истинную причину происходящего на Лачинской дороге, и никто сегодня не говорит о том, против чего протестуют азербайджанцы. Весь мир рыдает вместе с армянами, вторя их лжи и обвиняя Баку чуть ли не в "геноциде". "Блокада", "гуманитарная катастрофа" и еще более внушительные эпитеты звучат из различных парламентов, из текстов заявлений, из твиттов чиновников западных стран.

Уже на второй день акции, 13 декабря министерству иностранных дел Азербайджана пришлось отвечать сразу МИДу Франции, Госдепу США и Евросоюзу, которые призывали Баку "снять блокаду". МИД заявил, что азербайджанская сторона не чинит никаких препятствий для использования дороги в гуманитарных целях. Было отмечено игнорирование миром незаконной экономической деятельности, ущерба экологии, разграбления природных ресурсов, осуществляемых в течение последних 30 лет, а также использования Лачинской дороги для военных провокаций и для незаконной экономической деятельности, и это является показателями предвзятого отношения к данным вопросам. Что же касается гуманитарной ситуации, то Азербайджан еще раз заявляет, что готов удовлетворить гуманитарные потребности армянских жителей, проживающих на его территориях.

Азербайджанская сторона все дни акции доказывает это делом. Хотя этот факт армяне и РМК старались умалчивать, но не участники акции были виноваты в перекрытии дороги. Когда скрывать этого уже было невозможно, миротворцы начали пропускать гуманитарные грузы и машины скорой помощи (очень хотелось бы надеяться, что в грузовиках РМК реально находится гуманитарная помощь, а не боевики или оружие). Несколько раз в день по Лачинской дороге, мимо палаток мирной акции азербайджанцев проезжают гуманитарные грузы, двигаются кареты скорой помощи в сопровождении автомобилей Красного Креста.

Что и кого перевозят из Армении в Ханкенди и обратно, мы, конечно, доподлинно знать не можем. Но вот пользователи соцсетей обратили внимание на странный факт - бандит Араик, когда начались протесты, вроде бы застрял в Ереване, а накануне провел какую-то сходку уже в Ханкенди. Как он туда попал? Наверное, спрятался в тюках с гуманитаркой или же был ввезен контрабандой на амбулансе как умирающий...

Кто сомневается в том, что дорога не заблокирована, может открыть ленту новостей любого азербайджанского СМИ, да и не только в азербайджанского, и узнать правду. Да и лента новостей не нужна, в течение дня в соцсетях выкладываются десятки роликов, на которых во всей красе видна реальная картина. Другое дело, что многие просто не хотят этого видеть, предпочитая вдохновляться армянскими постами и твиттами.

Порыдать армянофилам есть над чем. Фейковые фото якобы жертв "блокады", слезные истории о несчастных детках, умирающих от холода и голода, о тяжелобольных, которым не достает лекарств. Армянские СМИ особо посвятили место новости о том, как из Ханкенди на скорой вывезли 62-летнего мужчину, которому нужно в Ереван для срочной операции на сердце. Правда? На скорой? На расстояние 322 километра, которое займет пять часов? Впрочем, не будем придираться - в представлении наших соседей понятие "срочная операция" вполне может иметь другой смысл. В любом случае, не наша вина, если несчастного до операционной не довезли. Куда ближе были больницы самого Азербайджана, и если реально хотели спасти жизнь человека, обратились бы к законным властям, а не заливали слезами свои смартфоны, выстукивая очередную ложь.

Одна история с якобы перекрытым газом чего стоит. Как известно, газ пока что поступает в зону временной ответственности РМК из Армении, так что перекрыть его армянам азербайджанская сторона не могла. Да и не стала бы этого делать. В Армении для усиления впечатления сами закрыли вентиль, а через пару дней открыли, испугавшись роста недовольства. Ведь в отличие от, например, членов Сената Франции или Европарламента, жители Карабахского региона Азербайджана прекрасно знают, чьим газом пользуются. Еревану и окопавшимся в Ханкенди мошенникам выгодно, чтобы дети в зоне РМК действительно начали замерзать на дорогах. В соцсетях можно встретить возмущенные комментарии местных армян, которые не понимают, куда девается то, что с такой помпой везут в Ханкенди миротворцы. Как утверждают люди, они никакой гуманитарной помощи не видят. Не совсем все ясно и с демонстративными въездами и выездами машин армянского Красного Креста. Одна женщина из Ханкенди пожаловалась, что врачи (якобы врачи) оказали в госпитализации ее девятилетнему ребенку.

Хорошо было бы заглянуть в проезжающие мимо азербайджанских экологов машины "скорой". Это, думается, было бы познавательно...

Кстати, пару дней назад армянский политический обозреватель Оник Григорян написал в своем аккаунте в Twitter, что "Варданян запретил больным выезжать из Карабаха". Интересно, что в интервью Радио "Свобода" Рубен Варданян, оказывается, заявил, что в Карабахе нет проблем с обеспечением продовольствием, топливом и лекарствами. "Варданян также сказал, что он слышал о том, что протестующие пропускают кареты скорой помощи и другие транспортные средства, но Карабах этого не будет делать", - написал Григорян.

Как же так? В каждом своем "лайве", в интервью российским и прочим СМИ он с грустным лицом рассказывает о "гуманитарной катастрофе". Когда он врет? Лучше всего ответил на это украинский военный аналитик Владимир Копчак: "Что это за блокада, если журналисты телеканала "Дождь" беспрепятственно попадают в Ханкенди, где подготавливают репортаж, в котором Варданян сравнивает Карабах с блокадным Ленинградом".

Варданян и ко заврались. У этой банды явно нет конкретного стратегического плана действий. Варданян все же не политик и не дипломат. Он просто вор и манипулятор. Засланец Москвы вздумал взять под свой полный контроль зону временной ответственности РМК, где проживает местная армянская община. Согласно имеющейся информации, он взял в оборот и руководство РМК, что очень печально. И теперь думает, что полностью контролирует ситуацию. Армяне Карабаха это фактически заложники российского миллиардера, вздумавшего поиграть в политика. Его цель добиться реальной гуманитарной катастрофы и через это - усиления давления на Баку. К сожалению, мир очень падок на армянское нытье, и Варданян это хорошо знает. В своих заявлениях зарубежные чиновники и международные организации оперируют данными, озвучиваемыми армянской стороной. Например, все кому не лень считают нужным напомнить о том, что якобы мерзнут и голодают аж 120 тысяч человек. В то время как в реальности численность армян в зоне временной ответственности РМК едва достигает 30 тысяч. Да, миротворцы в свое время приложили немало усилий к тому, чтобы завезти в Карабах как можно больше армян, и чинили препятствия их выезду. Но создать благоприятную демографическую картину все равно не удалось.

Похоже, наши соседи уже сами не разбирают, где правда, а где ложь. Цифры прыгают и отличаются друг от друга. Одни говорят о 120 тысячах, другие уже о 130 тысячах. Видимо, за время акции в зоне РМК произошел демографический взрыв. Пашинян рыдает о якобы нарушенных правах 22 тысяч детей, другие источники называют цифру в 30 тысяч. Но самое смешное это претензия омбудсмана Армении о том, что азербайджанцы, мол, мешают ежедневной доставке в Ханкенди 400 тонн продовольствия и медикаментов.

400 тонн?! Продовольствия и лекарств? Ежедневно?! Эти цифры даже комментировать как-то неудобно, до того они несерьезны. Впрочем, чему удивляться. Который день весь армянский сегмент соцсетей обсуждает одну сенсационную новость - армянские корни Лионеля Месси. По сравнению с этим 3 с хвостиком кило еды и лекарств на каждого армянина в Карабахе в день - новость так себе. Причем, мы поделили 400 тонн на фантастические 120 тысяч человек. Если же делить этот объем на реальное число жителей, то... В общем, цифры получаются забавные.

...Тем временем, начинается десятый день акции протеста. Никакое давление и угрозы не заставили и не заставят азербайджанскую сторону отступить от своих требований. В Шуше пошел снег, но люди стоят на своих местах и даже не думают сворачивать акцию. Потому что правда на нашей стороне. А правда, в конце концов, всегда побеждает.