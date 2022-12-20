https://news.day.az/politics/1521396.html Президент Сербии Александр Вучич прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Президент Сербии Александр Вучич прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
20 декабря Президент Республики Сербия Александар Вучич прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Сербии Александара Вучича в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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