Президент Сербии Александр Вучич прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

20 декабря Президент Республики Сербия Александар Вучич прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Сербии Александара Вучича в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.