Камран Алиев посетил с рабочим визитом город Джидда

Делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находится с визитом в городе Джидда (Саудовская Аравия) для участия в саммите руководителей правоохранительных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), борющихся с коррупцией.

Как сообщили во вторник Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана, открывая мероприятие вступительным словом, президент Управления по контролю и противодействию коррупции Саудовской Аравии Мазин бин Ибрагим аль Кахмус отметил, что Мекканская конвенция о сотрудничестве в области борьбы с коррупцией внесет вклад в дело противодействия экономической преступности.

Выступая на мероприятии, Генеральный прокурор Кямран Алиев проинформировал участников о проведенных в Азербайджане широкомасштабных реформах в сфере борьбы с коррупцией, в том числе законодательных и институциональных мерах. Было отмечено, что наша страна поддерживает принятие Мекканской конвенции, придавая большое значение правовому сотрудничеству в рамках ОИС.

После выступлений генеральных прокуроров, министров юстиции и внутренних дел 57 государств-членов, руководителей независимых антикоррупционных структур и авторитетных международных организаций был единогласно принят проект конвенции.

В рамках визита Генеральный прокурор Кямран Алиев также провел двустороннюю встречу с президентом Управления по контролю и противодействию коррупции Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом аль Кахмусом. Как отмечается, в январе 2023 года планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Азербайджана и учреждением Nazaha Саудовской Аравии.

Кроме того, в ходе визита состоялась двусторонняя встреча между Кямраном Алиевым и генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком.

В мероприятиях принял участие также посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев.