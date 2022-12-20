Состоялось 40-е заседание Совета министров иностранных дел стран ГУАМ

20 декабря состоялось 40-е заседание Совета министров иностранных дел ГУАМ - Организации во имя демократии и экономического развития, в формате видеоконференции.

Как сообщили во вторник Day.Az в МИД Азербайджана, в заседании под председательством действующего председателя ГУАМ, министра иностранных дел Молдовы Николае Попеску принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов. Грузию на заседании представлял министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, Украину - министр иностранных дел Дмитро Кулеба.

Выступивший на заседании заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов рассказал о важности проектов, реализуемых в рамках ГУАМ в сферах транспорта, коммуникаций, торговли, а также о сотрудничестве в рамках платформы межпарламентского сотрудничества.

Заместитель министра проинформировал участников мероприятия о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, шагах по нормализации отношений с Арменией. Кроме того, до внимания участников была доведена подробная информация о невыполнении Арменией обязательств, вытекающих из соответствующих трехсторонних заявлений, и минной угрозе на освобожденных от оккупации территориях. Было отмечено, что мины армянского производства были доставлены с использованием Лачинского коридора на территорию Азербайджана, подчеркнуто продолжение Арменией военных провокаций.

По итогам заседания были приняты протокол и два решения, председательство было передано Украине.