Азербайджан подал иск в Европейский суд по правам человека против Армении

Правительство Азербайджана подало иск в Европейский суд по правам человека против Армении в связи с грубым нарушением прав азербайджанцев на освобожденных от оккупации территориях, передает в среду Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщается, Азербайджан представил ряд доказательств преднамеренного и целенаправленного разрушения имущества, в том числе сотен гражданских домов и других жилых помещений, во время выхода Армении из города Лачин и двух соседних сел в мае-августе 2022 года.

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