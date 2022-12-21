Варданян грозится перекрыть дороги Азербайджану

Слетевший с катушек из-за потери денег засланец Рубен Варданян, находясь под давлением своих "компаньнов" еще больше обезумел - вместо того, чтобы закрыть нелегальный бизнес в азербайджанских рудниках, он решил пойти по пути провокаций, как это обычно делают армяне, и грозится перекрыть дороги Азербайджану.

Поняв, что назад мы не отступим от своей принципиальной позиции, в сети на днях стали появляться сообщения о том, что армяне закрыли для Азербайджана дорогу Агдере-Кяльбаджар и не собираются на этом останавливаться. Похоже, что Сыртыгу Рубо на ум пришли новые идеи, как "разблокировать" застой бизнеса.

Армяне, кажется, забыли "Железный кулак" и не понимают, чем чреваты подобного рода провокации. Незаконное перерытие армянами любого миллиметра суверенной территории Азербайджана грозит адекватными мерами.

Рубен сейчас находится в безрассудном состоянии и готов пожертвовать любым количеством людей лишь бы решить свою проблему. Решить у него ничего и не получится, но вот пострадают от этого лишь те, кто ему слепо верит и не задает вопросов. Золотая лихорадка сведет Варданяна в могилу.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.