В Шушу прибыли руководители госструктур, ответственных за вопросы диаспоры

В город Шуша прибыли руководители государственных структур, ответственных за вопросы диаспоры.

Как сообщает в среду Day.Az, мероприятие организовано при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и партнерстве с Организацией тюркских государств (ОТГ).

Отметим, что сегодня в Шуше пройдет второй день Международного Бакинско-Шушинского форума.

Также, для гостей будет организована прогулка по городу, в частности посещение "Гянджинских ворот".