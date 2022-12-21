https://news.day.az/politics/1521547.html В Шушу прибыли руководители госструктур, ответственных за вопросы диаспоры - ФОТО
В Шушу прибыли руководители госструктур, ответственных за вопросы диаспоры - ФОТО
В город Шуша прибыли руководители государственных структур, ответственных за вопросы диаспоры.
Как сообщает в среду Day.Az, мероприятие организовано при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и партнерстве с Организацией тюркских государств (ОТГ).
Отметим, что сегодня в Шуше пройдет второй день Международного Бакинско-Шушинского форума.
Также, для гостей будет организована прогулка по городу, в частности посещение "Гянджинских ворот".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре