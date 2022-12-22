Гражданское общество Азербайджана оказалось на высоте

Гражданское общество Азербайджана показало свою силу, грамотность и зрелость. А также единство. Без этих качеств беспрецедентная акция протеста, десятый день продолжающаяся на Лачинской дороге, была бы невозможна. Неправительственные организации страны, общественные активисты, волонтеры, журналисты объединились в едином порыве ради реализации национальных интересов. Невозможно не восхищаться как твердостью намерений представителей НПО и общественности, так и высокой культурой мирного протеста, которую демонстрируют азербайджанские граждане. В организованности, спокойствии и уверенности протестующих видна убежденность в своей правоте. Что является сигналом для недругов о том, что акция будет продолжаться до победного конца.

Гражданское общество Азербайджана - это единый организм, готовый к борьбе за интересы страны и умеющий бороться цивилизованными способами, делающими честь любому государству. Нельзя не отметить, что та зрелость гражданского общества, которую демонстрирует нынешняя акция, является в немалой степени результатом политики, проводимой государством в сфере НПО, реформ в неправительственном секторе и государственной поддержки. Гражданское общество развивается тогда, когда государство создает для этого условия.

"Мы еще раз показали всем, что гражданское общество Азербайджана способно на мирный и цивилизованный протест. Неправительственные организации, гражданское общество, СМИ по собственной инициативе проявили такое единство, требуя справедливости", - сказал в комментарии Day.Az военно-политический аналитик Тельман Гасымов.

Гасымов - один из тех, кто стоял в первых рядах протестующих 12 декабря, когда все только начиналось. Все, наверняка, помнят его обращение к армянам Карабахского региона на армянском языке, которое, по некоторым сведениям, не оставило равнодушными жителей зоны временной ответственности российского миротворческого контингента.

По словам Тельмана Гасымова, 12 декабря представители гражданского общества Азербайджана в знак протеста против разграбления сепаратистами полезных ископаемых в зоне РМК, пришли к посту миротворцев и потребовали явки генерала Волкова. Первоначально, отметил он, акция планировалась как однодневная. Ожидалось, что на встречу с протестующими придет командующий РМК, которому азербайджанцы зададут свои вопросы, получат на них ответы и разойдутся. Однако Волков не появился, и ситуация начала развиваться не так, как планировалось.

"Понятно, что Волков не такая уж важная птица и он не самостоятелен в своих шагах. Тем не менее, он является представителем российской стороны в Карабахском регионе, а разграбление месторождений Гызылбулаг и Демирли идет именно в той зоне, что находится под временным контролем российских миротворцев. Поэтому собравшиеся у поста миротворцев представители НПО требовали ответа именно от него. Кстати, сегодня мы требуем уже не прихода Волкова, а его отставки как лица, проявившего неуважение к азербайджанскому народу.

Как все могли видеть, наша акция день ото дня расширяется. Мы еще раз показали всем, что гражданское общество Азербайджана способно на мирный и цивилизованный протест. Сотни людей по собственной инициативе и безо всякой организации со стороны государственных структур сами организовались на подобную акцию и проводят ее на высоком уровне. НПО, общественные активисты, журналисты держат ситуацию на своих плечах по сей день. Особо, конечно, следует отметить заслугу неправительственных организаций, которые стали инициаторами и основной движущей силой акции.

Акция продолжается. Делать прогнозы относительно того, как долго она продлится, не буду. Могу лишь констатировать, что, несмотря на холод, боевой дух людей, протестующих на Лачинской дороге, находится на высоте, никто не намерен отступать. Наши люди готовы до достижения своей цели продолжать протест", - сказал Тельман Гасымов.

Лейла Таривердиева