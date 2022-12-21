В Азербайджане учреждается новая государственная должность.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос об этом нашел отражение в изменении в закон Азербайджанской Республики "О правилах этического поведения государственных служащих", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

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