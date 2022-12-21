https://news.day.az/politics/1521564.html В Азербайджане учреждается новая государственная должность
В Азербайджане учреждается новая государственная должность
В Азербайджане учреждается новая государственная должность.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос об этом нашел отражение в изменении в закон Азербайджанской Республики "О правилах этического поведения государственных служащих", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
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