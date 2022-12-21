Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, которые оставались в Украине в течение 10 месяцев и вернулись в Кайсери на днях.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявлено на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Отметим, что 20 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершил визит в Турцию для участия в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.