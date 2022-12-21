https://news.day.az/politics/1521592.html Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины - ФОТО
Хулуси Акар и Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, вернувшихся из Украины - ФОТО
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретились с членами экипажей самолетов, которые оставались в Украине в течение 10 месяцев и вернулись в Кайсери на днях.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявлено на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.
Отметим, что 20 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершил визит в Турцию для участия в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.
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