https://news.day.az/politics/1521608.html В Азербайджане освобождены от должности ряд судей
В Азербайджане освобождены от должности ряд судей
В Азербайджане ряд судей освобождены от занимаемых должностей.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
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