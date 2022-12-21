В Азербайджане освобождены от должности ряд судей

В Азербайджане ряд судей освобождены от занимаемых должностей.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

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