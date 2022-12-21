Диаспорские структуры стран ОТГ примут в Шуше заявление - Фуад Мурадов
В Шуше диаспорские структуры государств, входящих в Организацию тюркских государств (ОТГ), примут заявление.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам в кулуарах международного форума Баку-Шуша председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.
"Мы хотим реализовать совместную деятельность диаспорских организаций государств, входящих в Организацию тюркских государств, на основе определенной стратегии. Сегодня в Шуше мы обсуждаем деятельность, стратегию организаций, входящих в ОТГ, на предстоящий год, и какие мероприятия в этом контексте будут проводиться в Шуше как культурной столице. В соответствии с данными обсуждениями мы примем сегодня заявление", - сказал он.
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