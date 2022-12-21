Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области обороны

21 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Турции с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встрече была подчеркнута важность взаимной поддержки территориальной целостности обеих стран, отмечено, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

Стороны особо подчеркнули, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в области обороны развивается по восходящей линии.

На встрече был проведен подробный обмен мнениями по различным сферам двустороннего военного сотрудничества, обсуждены вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.