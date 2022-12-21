https://news.day.az/politics/1521626.html Фуад Мурадов о проведении форума диаспорской молодежи в Азербайджане
Фуад Мурадов о проведении форума диаспорской молодежи в Азербайджане
Азербайджан планирует провести форум диаспорской молодежи в 2023 году.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в ходе второго дня Международного форума Баку-Шуша, проходящего в Шуше.
По его словам, в нынешнем году госкомитет провел в разных странах мира тренинги для представителей азербайджанской диаспоры.
"В следующем году мы планируем провести форум диаспорской молодежи", - сказал он.
Напомним, что мероприятие организовано при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и партнерстве с Организацией тюркских государств.
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