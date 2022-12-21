Вызывает сожаление то, что Совет Безопасности ООН стал заложником политики двойных стандартов

Вызывает сожаление то, что Совет Безопасности ООН стал заложником политики двойных стандартов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении участников акции протеста, проходящей на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации природных ресурсов и экологического террора на территориях Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент,

В заявлении против одностороннего и предвзятого представления этой акции на заседании Совета Безопасности ООН подчеркивается, что акция протеста носит мирный характер, а представители гражданского общества скандируют лозунги о необходимости прекращения расхищения природных ресурсов Азербайджана и против нанесения непоправимого ущерба окружающей среде.

"Игнорирование нашего справедливого беспокойства в ходе дискуссий в Совете Безопасности ООН мы расцениваем как неуважение, предвзятое отношение к гражданскому обществу и селективный подход. Хотим с сожалением подчеркнуть, что Совет Безопасности ООН, являющийся главной структурой, отвечающей за сохранение мира и безопасности в мире, закрыл глаза на продолжавшуюся на протяжении 30 лет оккупацию Арменией азербайджанских земель, политику этнических чисток, Ходжалинский геноцид, изгнание более 1 миллиона азербайджанцев со своей родины, на целенаправленное уничтожение и разграбление культурного наследия азербайджанского народа, политику незаконного заселения, и не предпринял никаких шагов по выполнению принятых им резолюций. Вызывает сожаление то, что Совет Безопасности ООН стал заложником политики двойных стандартов", - говорится в заявлении.