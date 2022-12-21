Кыргызстан хочет перенять опыт Азербайджана в развитии диаспорской деятельности.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызстана Каныбек Осмоналиев в ходе второго дня Международного форума Баку-Шуша, проходящего сегодня в Шуше.

"Наша диаспора в основном находится в странах Центральной Азии, Китае и Турции. Мы считаем актуальным вопрос развития диаспорской деятельности и намерены учиться в этом вопросе у азербайджанской стороны", - отметил он.

Отметим, что в мероприятии принимают участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государствa Ержан Мукаш, государственный секретарь Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызстана Каныбек Осмоналиев, руководитель международного отдела Фонда "Отандастар" Республики Казахстан Калыбек Кобландин, начальник секретариата Министерства иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кемаль Кепрюлю.