Госкомитет по работе с диаспорой расширит пропаганду азербайджанской культуры в тюркоязычных странах

Государственный комитет по работе с диаспорой расширит пропаганду азербайджанской культуры в тюркоязычных странах.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в ходе второго дня Международного форума Баку-Шуша, проходящего в Шуше.

По его словам, ожидается цифровизация произведений азербайджанской литературы.

"Также важно создать информационный бюллетень, который мы будем посредством электронной почты рассылать нашим коллегам. Это позволит расширить осведомленность участников. Так, например, сегодня азербайджанские экологи проводят мирную акцию протеста, однако не все страны достаточно осведомлены об этом", - сказал Мурадов.

Кроме того, говоря о стратегии Госкомитета на будущее, он отметил, что она охватывает такие направления, как медиа, социальные сети, ИКТ.

"Для реализации этих целей планируется расширить наши технологические возможности в сети интернет", - добавил он.