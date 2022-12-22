Грабителей азербайджанских недр ударят по рукам, и ударят очень больно

К сожалению, все более явно проявляются тенденциозность, несправедливость и двуличие политики многих стран Запада в отношении Азербайджана и все ярче ощущаются те моменты, которые были камнем преткновения для Минской группы, не сумевшей за 30 лет решить вопрос территориальной целостности Азербайджана. Не сумевшей, несмотря на то, что по всем нормам международного права правда на стороне Азербайджана и его суверенитет был нарушен.

Об этом сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова.

Между тем, на мой взгляд, на сегодня расклад, возможно, совсем неплохой для Баку. Несмотря на все сложности, с которыми на дипломатическом уровне сталкивается Азербайджан, Президент Ильхам Алиев и азербайджанские дипломаты продвигают на всех площадках повестку справедливости. Хотя такая вопиющая несправедливость, вопиющее отношение к международному праву и двуличие, которое звучало в выступлениях некоторых стран на обсуждениях в ООН, конечно, так или иначе сказываются на общем раскладе.

Однако в данном случае, мне кажется, важнее то, что все больше и больше стран, в том числе и Евросоюза, начинают прозревать и понимать позицию Азербайджана. Те страны, которые не заражены армянскими лоббистами, с удовольствием продолжают сотрудничество с Азербайджаном. Это Италия, Сербия, Румыния и многие другие, кто заинтересован в энергетическом потенциале этой страны, не поддаются на проармянскую пропаганду и понимают, что интересы государства важнее, чем интересы и карманы каких-то конкретных политиков и лоббистов в Европе. И сегодня как раз начинают проступать те контуры, по которым Азербайджану будет очень легко определить, кто ему настоящий друг, а кто нет.

Первые контуры проступили во время 44-дневной войны, когда Азербайджан смог определить, кто ему друг, а кто скрывался под маской друга. А теперь начинают проступать новые контуры, когда Баку очень четко определяет для себя геополитическую карту и диспозицию тех стран, с которыми дальше будет партнерствовать, вести торговлю, налаживать экономическое сотрудничество.

В данном случае надо говорить о том, что Азербайджану есть, что предложить. Сегодня это очень мощная, развивающая свой потенциал страна, являющаяся в геополитическом плане очень важным мостом между Европой и Азией. Это страна, которая уже доказала всему мировому сообществу, что умеет действовать в соответствии с международным правом, и все обязательства, которые она на себя берет, всегда исполняются. Такое реноме страны и, в первую очередь ее Президента, это залог успеха всех тех процессов, которые сегодня идут в Азербайджане. А происходит то, что Азербайджан, хоть ему и приходится преодолевать дипломатические трудности, шаг за шагом становится геополитическим лидером.

Незаконная добыча полезных ископаемых в зоне РМК как главная причина сегодняшних протестов мало волнует европейцев, видимо, потому, что есть прямые бенефициары, в том числе люди, зарабатывающие на этом. Не удивлюсь, если Варданян специально раскачивает лодку, чтобы привлечь в регион Запад. Думаю, дело в тех самых ключевых бенефициарах, ключевых фигурах, которые до сегодняшнего дня стагнирвовали ситуацию, противодействуя торжеству справедливости и полному восстановлению территориальной целостности Азербайджана. К незаконной экономической деятельности, проводившейся армянской стороной в годы оккупации, были причастны определенные лица из третьих стран, поэтому о нарушении сегодня армянами международного права, как и в тот период, снова умалчивается.

Тема экологического террора, который продолжают сепаратисты и Армения в зоне временной ответственности РМК, не затрагивается озабоченными проблемами чистоты экологии международными организациями по той же причине, по какой там стараются не говорить о культурном геноциде - разрушении армянскими оккупантами памятников культуры, истории, духовного наследия Азербайджана. Все эти вопросы лежат в одной плоскости - в плоскости двуличной и предвзятой политики большей части западного сообщества к Азербайджану.

Диктовать условия Азербайджану не получится. Все, что сегодня происходит, в том числе на Лачинской дороге, мирная акция общественности - очередная демонстрация Азербайджаном своих мирных намерений, приверженности международным нормам. Ведь гуманитарные грузы и кареты скорой помощи на самом деле пропускаются, нет никаких препятствий гражданскому обмену.

Это говорит о том, что Азербайджан поступательно, шаг за шагом, возможно, не так быстро, как хотелось бы большей части азербайджанского общества, но очерчивает свою позицию. И эта позиция неизменна. Мне очень близка такая позиция и в отношениях между людьми, и в отношениях между странами, когда государство в лице его руководителя берет на себя обязательства и делает шаги в направлении решения тех или иных проблем, и стоит на этом. Это, конечно, повышает в разы доверие - доверие населения к власти, доверие внешних акторов к стране, а также демонстрирует недругам, которые пытаются так или иначе противодействовать Азербайджану, что позиция Баку неизменна и вряд ли им удастся что-либо тут изменить.

А вообще, считаю, что Азербайджан уже находится на том уровне, когда ему не стоит оправдываться и кому-то что-то пытаться объяснять. Прошло время, когда мы это делали, писали письма, объясняли. Это не дало никаких результатов. Кредит доверия Азербайджана к международным организациям и западному сообществу перешел уже все границы. Того доверия, которое уже кредитовал Азербайджан, вполне достаточно. Сегодня он не обязан никому ничего доказывать и объяснять, нужно просто шаг за шагом идти вперед и добиваться поставленных целей. И я уверена, что это будет сделано в ближайшем будущем.

Карабах - это законная территория Азербайджана, деоккпуированная от армянских оккупационных сил, и все проводимые на этой территории работы являются его полным правом. Строительство аэропортов, дорог, восстановление памятников, городов и сел, в которые вкладываются огромные средства. Также в его законном и неделимом владении находятся природные ресурсы. Добыча полезных ископаемых на международно признанной территории Азербайджана может вестись либо азербайджанскими компаниями, либо иностранцами на основе подписанных с официальными структурами страны контрактов. Больше никто никакого права на эти месторождения не имеет. Это вытекает из международного права. Поэтому когда сепаратисты и их покровители - не простые люди, скорее всего, ничего от этого грабежа не имеющие, - пытаются половить рыбку в мутной воде, они должны осознавать, что по рукам их ударят и ударят очень больно.

Лейла Таривердиева